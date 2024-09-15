خالد بيومي: "الدولة تساعد الأهلي في مصر هل كمان بيتجامل في أفريقيا؟" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المحلل الرياضي، خالد بيومي، عن حقيقة مجاملة النادي الأهلي من قبل المسؤولين، في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني.

وقال خالد بيومي عبر قناة أبوظبي الرياضية: "عندما يكون لديك فريق يعمل داخل نظام مؤسسي بشكل انضباطي كبير جدا، الأهلي هو المنظومة الكروية الوحيدة في مصر الذي يمتلك انضباط كبير بالنسبة للحالة الكروية أو الرياضية لمصر".

وأضاف: "عندما يكون لديك فريق تاريخي مثل النادي الأهلي حامل لواء الكرة المصرية، حجم البطولات الذي حققها يثبت إنه نادي منضبط جدا، وليس له علاقة بما يحدث داخل الكرة المصرية".

وتابع: "فيه ناس بتقول الدولة بتساعد الأهلي، طب هتساعده في مصر هل كمان بيتجامل في إفريقيا؟، الفكرة كلها ان فيه بعض من أعداء النجاح بيحاولوا يصدروا للجماهير مجاملة الأهلي".

وواصل: "التخبط الموجود في الكرة المصرية ناتج مسؤولين، لكن يحسب للأهلي وإدارته رفع لواء الكرة المصرية في مختلف البطولات، كأس عالم والبطولات الأفريقية".

وأردف: "الناس بتبص على الأهلي إنه بيكسب بطولة مش شايفين إن الأهلي ناجح إزاي؟، أنا كنادي منافس للأهلي لازم اقعد اراجع نفسي واشوف منافسي ناجح ليه؟".

وأتم: "لو 70% من الأندية المصرية اشتغلوا بـ 25% من نظام الأهلي هينافسوا بس كل تفكيرهم إن الأهلي بيتم مجاملته".

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز على جورماهيا بثلاثية دون مقابل في ذهاب دوري الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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