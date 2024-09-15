الارشيف / اخبار الرياضه

خالد بيومي: "الدولة تساعد الأهلي في مصر هل كمان بيتجامل في أفريقيا؟" (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المحلل الرياضي، خالد بيومي، عن حقيقة مجاملة النادي الأهلي من قبل المسؤولين، في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني.

وقال خالد بيومي عبر قناة أبوظبي : "عندما يكون لديك فريق يعمل داخل نظام مؤسسي بشكل انضباطي كبير جدا، الأهلي هو المنظومة الكروية الوحيدة في مصر الذي يمتلك انضباط كبير بالنسبة للحالة الكروية أو الرياضية لمصر".

وأضاف: "عندما يكون لديك فريق تاريخي مثل النادي الأهلي حامل لواء الكرة المصرية، حجم البطولات الذي حققها يثبت إنه نادي منضبط جدا، وليس له علاقة بما يحدث داخل الكرة المصرية".

وتابع: "فيه ناس بتقول الدولة بتساعد الأهلي، طب هتساعده في مصر هل كمان بيتجامل في إفريقيا؟، الفكرة كلها ان فيه بعض من أعداء النجاح بيحاولوا يصدروا للجماهير مجاملة الأهلي".

وواصل: "التخبط الموجود في الكرة المصرية ناتج مسؤولين، لكن يحسب للأهلي وإدارته رفع لواء الكرة المصرية في مختلف البطولات، كأس عالم والبطولات الأفريقية".

وأردف: "الناس بتبص على الأهلي إنه بيكسب بطولة مش شايفين إن الأهلي ناجح إزاي؟، أنا كنادي منافس للأهلي لازم اقعد اراجع نفسي واشوف منافسي ناجح ليه؟".

وأتم: "لو 70% من الأندية المصرية اشتغلوا بـ 25% من نظام الأهلي هينافسوا بس كل تفكيرهم إن الأهلي بيتم مجاملته".

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز على جورماهيا بثلاثية دون مقابل في ذهاب دوري الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

المُعتزل (2).. إبراهيم سعيد من نجم كرة قدم مرورا "برقص النجوم" وصولا لتقديم البرامج

مباراة أرسنال وتوتنهام تسجل رقما قياسيا سلبيا في تاريخ

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا