ريال مدريد يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقد كارفاخال

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد الأسباني قد توصل لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقد مدافعه وقائد الفريق الملكي داني كارفاخال والذي ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لسياسة التعاقدات في نادي ريال مدريد فان النادي لا يعرض تجديد التعاقد لأكثر من موسم مع اللاعبين الذين يتخطون ٣٠ عاما وهو ما حدث مع لوكا مودريتش و لوكاس فاسكيز وهو ما سيحدث مع داني كارفاخال.

وقالت صحيفة الماركا إن إدارة ريال مدريد قدمت عرضا لداني كارفاخال على أن يتم توقيعه بشكل رسمي خلال الفترة القادمة وهو ما وافق عليه اللاعب الذي أعلن أكثر من مرة رغبته في إنهاء مسيرته مع نادي ريال مدريد.

في المقابل فإن إدارة ريال مدريد ما زالت تبحث عن مدافعين لتدعيم الفريق ووفقا للماركات فإن مدافع ليفربول ترينت الكسندر ارنولد يبدو الأقرب للانضمام لريال مدريد حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.