النصر السعودي يعلن إصابة كريستيانو رونالدو بـ «عدوى فيروسية»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، عن إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، وغيابه عن مواجهة الشرطة العراقي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المقرر أن يواجه النصر السعودي فريق الشرطة العراقي، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لمجموعة منطقة الغرب.

ونشر نادي النصر بيانًا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل أعلن خلاله إصابة رونالدو بـ "عدوى فيروسية"، وبسببها لن يسافر مع بعثة الفريق إلى العراق، اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الشرطة غدًا.

وجاء بيان النصر كالتالي: «تعرض قائد الفريق الأول الكابتن كريستيانو رونالدو، لوعكة صحية (عدوى فيروسية)، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم. أمنياتنا لقائد النصر بالشفاء العاجل».

وكان كريستيانو رونالدو قد شارك في تعادل النصر أمام نظيره الأهلي، يوم الجمعة الماضي، لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي، بهدف لمثله.