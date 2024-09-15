الامارات | إغلاق باب التسجيل في بطولة الإمارات لمصارعة الناشئين غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد المصارعة أن التسجيل في بطولة الإمارات لفئة الناشئين سينتهي غداً، بعدما كان قد بدأ من خلال الأندية منذ 16 أغسطس الماضي.

وتُقام البطولة في 21 سبتمبر الجاري، بصالة اتحاد الجودو بأبوظبي، وتستهدف الفئة العمرية ما بين 13 و14 سنة، مع إتاحة الفرصة لمشاركة اللاعبين في عمر 12 سنة، بشروط معينة في كل وزن.

وتُقام البطولة وفق قوانين الاتحاد الدولي، ويتنافس اللاعبون بنظام الفردي على بساطين، إذ تراوح الأوزان المشاركة من 34 إلى 85 كغم.

من جهته، قال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد المصارعة: إن «البطولة تأتي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز هذه الرياضة في الدولة، وزيادة الوعي بأهميتها وفوائدها الصحية والاجتماعية، باعتبارها أساساً لجميع الرياضات القتالية، وتلعب دوراً كبيراً في تعزيز اللياقة البدنية والانضباط الذاتي».