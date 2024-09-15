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الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

توتنهام - أرسنال 17:00

وولفرهامبتون - نيوكاسل 19:30

جنوى - روما 14:30

مونزا - إنتر ميلان 22:45

جيرونا - 18:15

أتلتيكو - فالنسيا 23:00

الدوري السعودي

الاتحاد - الوحدة 22:00

دوري أبطال إفريقيا

غور ماهيا - الأهلي 16:00

سامارتكس - الرجاء 19:00

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