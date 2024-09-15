الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
توتنهام - أرسنال 17:00
وولفرهامبتون - نيوكاسل 19:30
جنوى - روما 14:30
مونزا - إنتر ميلان 22:45
جيرونا - برشلونة 18:15
أتلتيكو - فالنسيا 23:00
الدوري السعودي
الاتحاد - الوحدة 22:00
دوري أبطال إفريقيا
غور ماهيا - الأهلي 16:00
سامارتكس - الرجاء 19:00
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