الامارات | كريستيانو رونالدو يتخطى حاجز المليار متابع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى نجم الكرة البرتغالية ونادي النصر السعودي كريستانو رونالدو، حاجز المليار متابع، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعية، بمساعدة قناته الجديدة على موقع "يوتوب"، بعدما نجحت القناة في جذب أكثر من 60 مليون مشترك في غضون ثلاث أسابيع فقط.

وقال رونالدو عبر منصة إكس مخاطبه مناصريه: "صنعنا التاريخ، مليار متابع!، هذا أكثر من مجرد رقم، إنه شهادة على شغفنا المشترك ودوافعنا وحبنا للعبة وما هو أبعد من ذلك"، لقد كنتم معي في كل خطوة في هذا الطريق، سواء في الأوقات السعيدة أو الحزينة، هذه الرحلة هي رحلتنا، شكراً لكم على ثقتكم بي، ودعمكم لي، وكونكم جزءاً من حياتي".

ويذكر أن رونالدو يملك أكثر من 639 مليون متابع على حسابه في إنستغرام، و170 مليوناً على فيسبوك، و113 مليوناً على منصة إكس، وتصدر اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجراً لهذا العام، بعدما وصلت أرباحه خارج الملعب إلى 60 مليون دولار، بفضل عدد متابعيه الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي.