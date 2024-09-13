الامارات | كوامي: خسارة مباراة إيران لن تؤثر في حظوظ «الأبيض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدافع العين والمنتخب الوطني لكرة القدم، كوامي أوتوي، الذي حجز مقعده أساسياً في تشكيلة «الأبيض» خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أن الخسارة بنتيجة صفر-1 أمام إيران، الثلاثاء الماضي، لن تؤثر في حظوظ المنتخب، وأن هناك الكثير من المباريات المقبلة التي يمكن التعويض من خلالها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض الأسماء المرشحة لتمثيل المنتخب الوطني، على غرار إيريك جورجنيتس ولوكاس بيمنتا، يمكنها أن تحقق الإضافة المرجوة في خط الدفاع على وجه التحديد.

وقال كوامي لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال حول نوعية الأداء الذي يجب أن يقدمه المنتخب للعودة إلى سكة الانتصارات: «يجب علينا أن نحافظ على الروح القتالية التي ظهرنا بها في المباراتين السابقتين أمام كل من قطر وإيران في الجولتين الأولى والثانية على التوالي. صحيح أننا خسرنا في المواجهة الثانية، لكن ذلك لا يعني نهاية الأمر، فلدينا الكثير من المباريات التي تنتظرنا، والتي يمكن أن نعوض فيها».

وشدد اللاعب على أهمية الإبقاء على الروح القتالية، وأضاف: «من المهم كما قلت أن نُبقي على روحنا القتالية، لأنه في حال خضنا المباريات المقبلة في التصفيات بهذه الروح، فإنه بمقدورنا أن نصنع الفارق في كل اللقاءات، وهذا يشمل مواجهتنا أمام المنتخبات الكبيرة في مجموعتنا».

وأرجع المدافع الدولي السر وراء سرعة انسجامه مع بقية أفراد قائمة المنتخب الوطني إلى طريقته في التعاطي مع الأمور الكبيرة التي تحدث له. وقال: «لقد وجب عليّ أن آخذ الأمور بشيء من البساطة، بالنسبة لي فإنا ظللت أتعلم من أجل هذا التحدي الذي ينتظرني، وكان من المهم أن أتأقلم مع بقية زملائي، لم أواجه أي صعوبة في الانسجام مع الآخرين، وكنت جاهزاً للعب بجوار أي زميل لي في المنتخب».

وكانت حياة كوامي أوتوي انقلبت رأساً على عقب، بعد رده على الاتصال الذي ورده من الإمارات خلال قضائه العطلة الصيفية في بلاده، عقب نهاية موسم 2020-2021 الذي خاضه مع خورفكان، إذ كان على الطرف الآخر من الخط مسؤول «عيناوي» يخطره برغبتهم في انتقاله إلى صفوف «الزعيم».

وخلال مسيرته مع «البنفسجي»، قدم مستويات جيدة، وهو ما أهله لاحقاً للحصول على الجنسية، ليكون مستوفياً لشروط ارتداء قميص المنتخب بعد إكمال بقية الإجراءات، بينما كان العام الحالي هو الأفضل له في مسيرته في المجمل، إذ أسهم بشكل مباشر في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا، فيما خاض أول مباراتين مع «الأبيض».

وقال اللاعب في تعليقه على الأحداث الكثيرة التي شهدتها مسيرته، خصوصاً في العام الحالي: «لقد حدثت كل هذه الأمور بسرعة من وجهة نظري، بداية من الانتقال إلى صفوف فريق خورفكان، ثم فريق العين، والفوز باللقب الآسيوي، وأنا الآن مع المنتخب الوطني، وأعتقد أن كل هذا لم يكن ليحدث لولا تقدير الله».

واختتم كوامي أوتوي: «بالنسبة لي سأواصل الاجتهاد دائماً، ولن أبخل بتقديم أي جهد إضافي، سواء لفريقي أو للمنتخب الوطني، وبالنسبة لي سأعمل دائماً من أجل إسعاد الجماهير».

بطاقة شخصية

الاسم: كوامي أوتوي كواديو

تاريخ الميلاد: 22-09-2000

المركز: مدافع

الأندية التي لعب لها: أسيك أبيدجان «ساحل العاج»، خورفكان.

الطول: 184 سم

الوزن: 83 كغم

• كوامي أوتوي: بعض الأسماء المرشحة لتمثيل المنتخب، على غرار إيريك وبيمنتا، يمكنها أن تحقق الإضافة في خط الدفاع.

• علينا أن نحافظ على الروح القتالية التي ظهرنا بها في المباراتين السابقتين أمام كل من قطر وإيران.