شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: لو عبد المنعم لعب لبرشلونة أو الريال مش هستغرب.. والزمالك هيعاني لو رحل زيزو "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أكد علي ماهر نجم الأهلي السابق، والمدير الفني الحالي للنادي المصري، أنه لم يندهش من احتراف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المنتقل مؤخراً إلى نيس الفرنسي.

وقال علي ماهر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: سعيد جداً باحتراف محمد عبد المنعم، ولم أندهش من احترافه، ولو كان تلقى عرضاً من برشلونة أو ريال مدريد لم أكن سأندهش من الأمر، لأن إمكانيات عبد المنعم تؤهله للعب في أقوى الفرق، لاعب قوي وسريع وكرته عالية وليس من السهل المرور منه، ويقبل التحديات.

أضاف مدرب المصري: البعض يقول بأنه مغرور، هذا غير صحيح، الجماهير "مستغربة بس" كيف لمدافع يكون لديه مهارة في لعب الكرة ويبني هجمة، وإذا لم تفعل ذلك مع الأهلي فأين يمكن أن تفعله، وتابعت أول مشاركة له مع نيس وقدم أداء مميز جداً حتى بعد المباراة المدرب كان سعيداً به وزملائه، وسيكون مثل صلاح واجهة مشرفة.

واختتم متحدثاً عن زيزو لاعب الزمالك: زيزو من اللاعبين الذين أحبهم جداً، وإذا رحل عن الزمالك سيواجه الفريق مشكلة كبيرة، لأنك لتجد لاعباً مثل زيزو سيكلفك كثيراً ولن تجده أصلاً، وأعلم أنه يحب الزمالك ويجب أن يحقق النادي رغبته ويحافظ عليه، زيزو لاعب مثقف ومهتم جداً بعمله وعنده استمرارية وهذه لا تتواجد في أكثر اللاعبين، زيزو في الزمالك مثل علي معلول مع الأهلي، هداف الفريق والأفضل في كل موسم، لكي تجد لاعباً مثل زيزو ستسغرق سنوات، ولو رحل سيكون عبئ كبير أزيح من علينا وعلى فرق الدوري.