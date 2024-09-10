محمد أبو الوفا: أزمة عبدالمنعم عادية واستبعاد حجازي ليس فنياً

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن فوز المنتخب الوطني ضد نظيره البوتسواني، خطوة هامة من أجل التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وتابع أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الهجوم على حسام حسن المدير الفني، هو غير مبرر خاصةً أنه يسير بخطى جيدة، والطريق أصبح ممهد نحو كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، والعميد لا غبار عليه وأسطورة إفريقية وهو قادر على صناعة المجد مع الفراعنة".

وأضاف محمد أبو الوفا: "أزمة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني يتولاها حسام حسن المدير الفني وهو قادر على حلها، ولم يكن هناك اتفاق على خروجه وتم استبعاده فنيًا".

واستطرد عضو اتحاد الكرة عن موقف محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي: "حديثي كمشجع أن أزمته عادية وتحدث في كل المنتخبات".

وقال: "روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السابق توصل معنا لاتفاق ولكن يتبقى بعض الإجراءات، وسوف يتم الإعلان عن كل التفاصيل".

وأوضح أبو الوفا: "اتحاد الكرة هو الأب الشرعي للعبة، والأغلبية هو رغبة الأندية في إقامة الدوري للموسم الجديد هو أما دوري من دور واحد أو مجموعتين".

واختتم محمد أبو الوفا: "قبل 31 أكتوبر يتم الدعوة للانتخابات في اتحاد الكرة، وأنوي الترشح في المجلس بالانتخابات المقبلة".