الامارات | ترتيب المجموعة الأولى بعد خسارة الإمارات في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم المنتخب الوطني مباراة كبيرة أمام إيران ولكنه خسر بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع منتخب إيران رصيد إلى 6 نقاط واحتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن أوزبكستان الفائزة على مضيفتها قرغيزستان 3-2، أما الإمارات فتراجعت إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وأكدت إيران تفوقها على الإمارات في مواجهات المنتخبين، حيث فشل الأبيض في الفوز على إيران خلال 20 مباراة جمعت بينهما، سوى مرة واحدة وكانت في مباراة ودية عام 1997(3-1)، كما ان الإمارات خسرت في آخر 7 مباريات أمام إيران ولم تسجل سوى هدف.

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية

أوزبكستان 6 نقاط

إيران 6 نقاط

الإمارات 3 نقاط

كوريا الشمالية 1 نقطة

قطر 1 نقطة

قرغيزستان 0 نقطة