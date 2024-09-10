شكرا لقرائتكم خبر عن حافلتان مكشوفتان فى استقبال أبطال البارالمبية بمطار القاهرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت حافلتان مكشوفتان أبطال البارالمبية في مطار القاهرة، تحمل صور الأبطال الذين نجحوا في الحصول على ميداليات خلال بارالمبياد باريس 2024.

وتمكن أبطال مصر البارالمبيين من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية، عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم ومحمد صبحي وزن 88 كجم في رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".





أتوبيس مكشوف فى استقبال البعثة البارالمبية





صور أبطالنا البارالمبين على الحافلة المكشوفة





الحافلة المكشوفة لاستقبال الأبطال البارالمبيين





الأتوبيس المكشوف يكتسى بعلم مصر فى انتظار الأبطال البارالمبيين