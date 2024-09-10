الامارات | نتيجة مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب إيران فوزا هاما على مستضيفه منتخب الإمارات بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقان في استاد هزاع بن زايد ليحصد إيران 3 نقاط ثمينة ويصل إلى النقطة السادسة بينما ظل المنتخب الإيراني عند النقطة 3 من فوزا واحدا حققه على المنتخب القطري.

أحرز هدف إيران الوحيد لاعب فريق اتحاد كلباء مهدي قائدي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول لينهي المباراة بهدف دون مقابل، وذلك رغم محاولات الإمارات للعودة واحتساب 10 دقائق وقت بدل ضائع إلا أن كل المحاولات لم تنجح لتنتهي المباراة بفوز إيران.

وبدأ البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات بنفس التشكيلة التي خاضت مباراة الفوز على قطر 3-1 في الجولة الأولى، ورغم سيطرة أصحاب الأرض إلا ان الفرص الأخطر كانت للمضيف.

وأضاع لاعب المنتخب الإيراني مهدي طارمي المنتقل حديثاً إلى إنترميلان الإيطالي انفراد بحارس المرمى خالد عيسى.

وأحرز اللاعب مهدي قائدي الذي يلعب الدوري الإماراتي التسجيل بعدما خطف الكرة من المدافع خالد الظنحاني ثم سدد كرة قوية في الشباك (45+3)

وحال تألق عيسى دون تسجيل إيران للهدف الثاني بعد تصديه لرأسية علي رضا جهانبخش مستفيداً ركنية قائدي ( 48)، وأبعاده ببراعة انفرادية البديل سردار أزمون( 82).

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على صالح حرداني لكنه ألغي قراره بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو “في إيه آر".