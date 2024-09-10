الامارات | تعرف إلى تشكيل منتخب الإمارات أمام إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الامارات لكرة القدم بقيادة البرتغالي باولو بينتو، التشكيلة الأساسية للمنتخب للمواجهة القوية والمهمة التي تجمعه اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في العين مع المنتخب الإيراني ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026

وضمت القائمة الأساسية: الحارس خالد عيسى وفي الدفاع خليفة الحمادي وكوامي كويدو وخالد الظنحاني وعبد الله إدريس وفي الوسط طحنوني الزعابي ويحيى نادر وعبد الله حمد وحارب عبد الله وفي الخط الامامي يحيى الغساني وكايو كانيدو.

وضمت القائمة الأساسية نفس التشكيل الذي خاض المباراة السابقة أمام قطر وحقق انتصارا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى، ليتصدر المنتخب مجموعته برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخبي إيران وأوزباكستان.