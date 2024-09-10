برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم أرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت إدارة نادي برشلونة الإسباني أنظارها على النجم توماس بارتي لاعب فريق أرسنال الإنجليزي للتعاقد معه، ضمن خطة العملاق الكتالوني لدعم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في تقرير لها أن نادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات الغاني توماس بارتي بشكل مجاني عقب انتهاء تعاقده مع الجانرز في صيف عام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة وضعت خطة التعاقد مع الغاني توماس بارتي، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث سيكون لاعبًا حرًا بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي.

برشلونة واتلتيكو مدريد يتسابقان لضم نجم أرسنال

أكدت مصادر صحفية اسبانية أن ناديا برشلونة و اتلتيكو مدريد يتصارعان حاليا لضم نجم وسط فريق أرسنال الانجليزي ومنتخب غانا توماس بارتي.

ويعد توماس بارتي أحد اللاعبين الأساسيين في خط وسط نادي أرسنال إلا أنه مع وجود ديكلان رايس و التعاقد مع مايكل ميرينو نجم ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة فأن توماس بارتي ستكون مشاركته كلاعب اساسي محل شك كبير.

وبحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية فأن نادي برشلونة و نادي اتلتيكو مدريد يرغبان في ضم توماس بارتي خاصة وان توماس بارتي سبق له اللعب بنادي اتلتيكو مدريد اما برشلونة فأن يرغب وبشدة في دعم مركز لاعب الوسط المدافع.

واضافت الموندو ديبورتيفو : تعاقد توماس بارتي مع ارسنال سينتهي في الصيف القادم ويبدو مرشحا لعدم تجديد التعاقد ويوجد اهتمام به من جانب عدة اندية اخرى مثل يوفنتوس الايطالي و ناديا الاهلي و الهلال السعوديان.