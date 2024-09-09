غزل المحلة يعلن عن القميص الأساسي استعدادا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز القميصَ الأساسي للفريق الذي سيخوض به زعيم الفلاحين منافسات الموسم الجديد.

ويستعد نادي غزل المحلة للمشاركة في الدوري الممتاز في الموسم المقبل وذلك بعد الصعود من دوري المحترفين عقب احتلال المركز الثاني.

وأعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز التعاقد مع أحمد العربي حارس مرمي المقاولون العرب، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وكشف غزل المحلة عن تعاقده مع أحمد العربي لمدة ثلاث سنوات قادمًا من صفوف المقاولون العرب

