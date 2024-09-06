"بعد إعلان انضمامه".. من هو عمر فرج لاعب الزمالك الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الفلسطيني عمر فرج قادماً من فريق أيك السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصل نادي الزمالك على توقيع اللاعب إلكترونياً، لمدة 4 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتواجد اللاعب حالياً رفقة منتخب بلاده فلسطيني، لخوض تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

من هو عمر فرج؟

يبلغ عمر فرج من العمر 22 عاماً، فهو من مواليد 9 مارس 2022، بمدينة ستوكهولم السويدية.

وبدأ اللاعب صاحب الـ 22 عاماً مشواره في كرة القدم، بنادي برومابوجكارنا السويدي، بعمر 16 عاماً، وتتدرج رفقة الفريق في مراحل الشباب حتى صعد إلى الفريق الأول في موسم 2020.

وتعد مرحلة عمر فرج رفقة الفريق السويدي، هى الأنجح في مشواره حتى الآن، حيث شارك رفقة الفريق في 41 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

وفي أغسطس 2021، انتقل عمر فرج إلى فريق الرديف في ليفانتي الإسباني، الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإسباني، والذي شارك معه في 29 مباراة وصنع خلالهم 6 أهداف، قبل أن تتم إعارته مرة أخرى إلى نادي ديجيرفورس السويدي، وشارك معه في 16 مباراة وسجل 4 أهداف.

وانتقل عمر فرج إلى فريق آيك السويدي، في فبراير 2023، وخاص معه 47 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وتصل القيمة التسويقية للاعب، إلى مبلغ 1.20 مليون يورو.

وعلى الصعيد الدولي شارك عمر فرج مع منتخب السويد تحت 21 عاماً، قبل أن يستقر على المشاركة مع منتخب فلسطين، الذي لعب معه مباراتين حتى الآن.

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