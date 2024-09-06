نجم الأهلي يهنئ المنياوي بعد ذهبية بارالمبية باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهي خورشيد

هنأ محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البطل المصري محمد المنياوي لاعب منتخب مصر البارالمبي، بعدما حصد ذهبية رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب التي تقام حالياََ في باريس 2024.

وكتب هاني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":" مبروك يا بطل".

وكان المنياوى حصد الميدالية الذهبية الأولى للبعثة المصرية فى منافسات وزن 59 كجم، بعد نجح في رفع أوزان 194، 198، 201

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