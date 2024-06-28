ملف رياضة الخليج 365.. تصريحات ميدو.. قائمة الأهلي.. ورحيل نجم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الخميس، أبرزها الكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة فاركو بالدوري، رحيل محمود علاء عن الزمالك وتصريحات أحمد حسام ميدو.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس.

"عودة الشناوي ووسام".. قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة فاركو بالدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية، استعداداً لمواجهة فاركو غداً ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تحسباً للعب مباراة سيراميكا".. مجلس الزمالك يخطر الجهاز الفني لفريق الكرة بالدخول في معسكر مغلق غداً

أخطرت إدارة نادي الزمالك، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومدير الكرة، بالدخول في معسكر مغلق غدًا الجمعة، تحسبًا لإمكانية خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف تفاصيل رحيل محمود علاء عن الزمالك

أنهى محمود علاء لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، تفاصيل الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق في الموسم الحالي، وفقا لمصدر مطلع بنادي الزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يستعير يوسف أيمن من الدحيل لمدة عام.. ما تفاصيل بنود العقد؟

أنهت إدارة الأهلي إجراءات ضم يوسف أيمن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالدحيل القطري إلي القلعة الحمراء علي سبيل الإعارة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"حارس الأمن ينقذه".. مشجع يقفز بطريقة جنونية أمام رونالدو بعد انتهاء مباراة جورجيا (فيديو)

اقتحم أحد المشجعين مدرجات ملعب "فيلتينس أرينا"، الذي أقيم عليه لقاء البرتغال وجورجيا أمس، في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، للاقتراب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

فودين يعود إلى معسكر منتخب إنجلترا في ألمانيا استعداداً لمواجهة سلوفاكيا

عاد النجم الإنجليزي فيل فودن إلى ألمانيا، للانتظام في معسكر منتخب بلاده إنجلترا، بعدما كان غادر المعسكر أمس وسافر إلى إنجلترا لظروف أسرية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تقارير: ميلان يرغب في التعاقد مع نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، عن وجود رغبة من قبل نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع النجم المغربي ولاعب ريال مدريد إبراهيم دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد شكاوى الأندية".. تكليف من اتحاد الكرة لبيريرا بتقييم المواقف التحكيمية

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رد رسمي من رابطة الأندية على الزمالك بشأن موقف شحاتة أمام سيراميكا (مستند)

أرسلت رابطة الأندية المحترفة، خطابا رسميا إلى نادي الزمالك، للرد على موقف مشاركة محمد شحاتة في مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قرار صادم من الأهلي بشأن مشاركة إمام عاشور وعبدالمنعم في الأولمبياد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، رفض الجهاز الفني للفريق، مشاركة الثنائي محمد عبدالمنعم وإمام عاشور مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة أفشة.. نعي السولية لنجم الإسماعيلي.. ووداع محمود علاء

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"انت جامد على مين؟".. ميدو يطلق تصريحات نارية: الزمالك البعبع وأرجع للتاريخ (فيديو)

أطلق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تصريحات قوية، للدفاع عن الفريق الأبيض، لما يتعرض له في الفترة الأخيرة حسب وصفه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)