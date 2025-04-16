السعودية | هيئة النقل: تسجيل أكثر عدد خزائن ذكية في مكان واحد بالعالم في مدينة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هيئة النقل

الخليج 365_واس

بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، استلمت شركة “خزائن لاما” شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتسجيلها أكثر عدد خزائن ذكية في مكان واحد بالعالم في مدينة الرياض، وذلك في خطوة رائدة تعكس توجه المملكة نحو الابتكار والتحول الرقمي في قطاع نقل الطرود البريدية، وتترجم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين.

وجاء هذا الإنجاز بعد تحطيم الشركة الرقم القياسي السابق، مسجلة 2072 خزانة تتواجد في موقع واحد، مقارنة بـ 1182 خزانة كانت في أوكرانيا، وتتشكل الخزانة على شكل الرقم 2030 في رمزية تجسد دعم التوجه الوطني الطموح.

وأكد معالي الدكتور الرميح أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا لما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس الدور المحوري للابتكار في رفع كفاءة أنشطة (الميل الأخير)، ودعم تنافسية المملكة على خارطة الخدمات البريدية واللوجستية عالميًا.

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