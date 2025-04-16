شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع

المركز الوطني للأرصاد

في تقريره عن

حالة الطقس

اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار

البحر الأحمر

الخليج العربي

انخفاض درجات الحرارة

تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير، تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقة نجران.كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.شهدت المملكة خلال الأيام الماضية انخفاضًا في درجات الحرارة نتيجة تأثير الرياح الشمالية، حسبما أفاد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل في تصريحات لقناة "الإخبارية".وأوضح العقيل أن جنوب الرياض تتأثر حاليًا بكتلة غبارية، متوقعًا استمرار تدني الرؤية الأفقية خلال الـ24 ساعة المقبلة.كما نبه إلى شبه انعدام للرؤية في بعض مناطق المنطقة الشرقية نتيجة موجة الغبار المصاحبة.وأشار إلى أن الأجواء في جدة مستقرة، والسماء صافية، والجو معتدل.وأضاف أن المملكة تمر حاليًا بفصل الربيع، وتحديدًا في ذروة تقلبات الطقس ودرجات الحرارة، ما يسهم في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.