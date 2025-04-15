السعودية | سمو ولي العهد يعزي رئيس الوزراء الماليزي في وفاة السيد عبدالله أحمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، في وفاة دولة السيد عبدالله أحمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة دولة السيد عبدالله أحمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق ـ رحمه الله ـ ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.

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