الاقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 10:23 ص

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 31037 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 38716 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13813 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة  والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 9118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 12442 نقطة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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