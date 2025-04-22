"أن بي ايه": بيستونز ينهي سلسلة هزائمه في البلاي أوف ويعادل نيكس وكليبرز يرد على ناغتس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أوقف ديترويت بيستونز سلسلة هزائمه القياسية في الأدوار الإقصائية والبالغة 15 مباراة، بفوزه على مضيفه نيويورك نيكس 100 94 الاثنين، فعادله في سلسلة الدور الأول من البلاي أوف في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين بيستونز بفوزه الى نجمه كايد كانينغهام صاحب 33 نقطة مع 12 متابعة، والبديل الألماني دينيس شرودر الذي سجل 20 نقطة بينها ثلاثية منحت فريقه التقدم قبل 55.7 ثانية من نهاية المباراة حارما نيكس ن فوز ثان تواليا على أرضه.

وحقق بيستونز الذي تأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ عام 2019، أول فوز له في البلاي أوف وتحديدا منذ المباراة الرابعة للدور النهائي للمنطقة الشرقية عام 2008 ضد بوسطن سلتيكس.

بعد يومين من تسجيل نيكس 21 نقطة متتالية في الربع الاخيرة من المباراة الأولى السبت في طريقه الى الفوز 123 112، انتفض بيستونز في مباراة قوية وسريعة وحقق فوزا غاليا خارج قواعده.

وتقدم الضيوف بفارق 15 نقطة في الربع الثالث، لكن نيكس قلصه إلى ثماني نقاط مع بداية الربع الاخير الذي سجل خلاله نجم أصحاب الأرض جايلن برونسون 14 نقطة من أصل 37 نقطة له في المباراة.

وصنع برونسون سبع تمريرات حاسمة بينها كرة إلى جوش هارت سجل منها سلة ساحقة معادلا النتيجة 94 94 قبل دقيقة و15 ثانية من نهاية المباراة، لكن شرودر رد سريعًا، مسجلًا ثلاثية منحت ديترويت التقدم.

وفشل نيكس في تسجيل أي نقاط في ثلاث محاولات متتالية، بينما نجح شرودر وجايلن ديورين في تسجيل رميتين حرتين وأمَّنا الفوز لديترويت.

كما برز في صفوف الضيوف الذين يستضيفون المباراتين الثالثة والرابعة الخميس والأحد المقبلين، توبياس هاريس برصيد 15 نقطة و13 متابعة، بينما سجل ديورين 12 نقطة مع 13 متابعة.

كما استعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه بعد هزيمته في المباراة الأولى السبت أمام مضيفه دنفر ناغتس 110 112 بعد التمديد، ورد له التحية الإثنين بالفوز عليه 105 102، بفضل أداء رائع لنجمه كواهي لينرد صاحب 39 نقطة حيث نجح في 15 من أصل 19 محاولة.

وصمد كليبرز أمام "تريبل دابل" للعملاق الصربي نيكولا يوكيتش، الحائز على لقب أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات آخرها العام الماضي، بتسجيله 26 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة، فعادل حامل اللقب عام 2003، قبل استضافته في المباراتين التاليتين في لوس أنجليس الخميس والسبت المقبلين.

ونجا كليبرز من خوض شوط إضافي ثان بفضل نجمه لينرد المتوج بلقب الدوري في عامي 2014 مع سان أنتونيو سبيرز و2019 مع تورونتو رابتورز والذي عانى من الإصابات في المواسم الأخيرة.

وأطلق لينرد العنان لحماسه مبكرًا، مسجلًا تسعًا من أصل عشر رميات في الشوط الأول، وقاد كليبرز إلى التفوق 55 52 في الشوط الأول برمية ثلاثية في اللحظة الأخيرة.

في مباراة شهدت 18 تغييرًا في النتيجة، عادل ناغتس النتيجة 100 100 قبل دقيقتين و7 ثوانٍ من النهاية بفضل رمية ثلاثية لجمال موراي.

لكن نورمان باول سرق كرة وسجل رمية ثلاثية، ثم سجل لينرد رمية مانحا التقدم لكليبرز 105 102، قبل أن يخطف تمريرة من يوكيتش قبل 37.3 ثانية من النهاية.