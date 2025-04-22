شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء،بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع و فى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.

وسجل سعر الدولار بعد بداية التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.