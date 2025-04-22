شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء إجازات البنوك ارتفاع كبير فى سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 22-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 22 أبريل 2025 09:51 ص
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى بنسبة كبيرة بعد انتهاء إجازات البنوك بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-4-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.50 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68.23 جنيه للشراء، و68.67 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
68.23 جنيه للشراء.
68.67 جنيه للبيع.
68.23 جنيه للشراء.
68.67 جنيه للبيع.
68.22 جنيه للشراء.
68.67 جنيه للبيع.
68.23 جنيه للشراء.
68.67 جنيه للبيع.
68.23 جنيه للشراء.
68.67 جنيه للبيع.
68.27 جنيه للشراء.
68.69 جنيه للبيع.
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