شكرا لقرائتكم خبر عن "تجمع القصيم الصحي" يفتتح وحدة حقن السائل الزجاجي بمستشفى الرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع القصيم الصحي عن افتتاح وحدة متخصصة لحقن السائل الزجاجي لمرضى اعتلال الشبكية السكري في مستشفى الرس العام، ضمن جهود تعزيز تكامل خدمات الرعاية الصحية، ورفع جودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.

وأوضح التجمع أن افتتاح الوحدة يأتي بهدف تسهيل وصول المستفيدين للعلاج، وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفعالية، من خلال تقديم خدمة علاج اعتلال الشبكية السكري داخل بيئة طبية جراحية معقمة تتوافق مع أعلى معايير السلامة، كما تسهم الغرفة في تقليص مدة الانتظار من عدة ساعات إلى ساعة واحدة فقط.

وأشار إلى انه تم تجهيز الوحدة بأحدث الأدوات الطبية اللازمة، وتزويدها بأجهزة متطور لتقنية الحقن بمعايير دقيقة وآمنة، مع الالتزام بأعلى معايير التعقيم والسلامة وفق البروتوكولات المعتمدة.