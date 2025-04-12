شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع الموسم في منطقة جازان مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدمت المساعدة اللازمة له.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.