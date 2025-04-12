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جازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة

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واس - جيزان 0 تبليغ

  • جازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة 1/2
  • جازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة 2/2

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع الموسم في منطقة جازان مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدمت المساعدة اللازمة له.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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