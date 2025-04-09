السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة شفوية من رئيس جمهورية ليبيريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة شفوية من فخامة الرئيس جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، لمعالي وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي، بمقر الوزارة اليوم.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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