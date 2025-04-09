السعودية | وفد سعودي يستعرض تجربة المملكة في سلامة المنتجات مع المصنعين والمصدرين في سنغافورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار وفد سعودي برئاسة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، جمهورية سنغافورة؛ لبحث تعزيز العلاقات التجارية ومناقشة التحديات التي تواجه المصنعّين والموردّين وقطاع الأعمال السنغافوري، وتعزيز التعاون في مجال سلامة المنتجات والارتقاء بجودتها.

وناقش الدكتور القصبي خلال الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين في القطاعين العام والخاص، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وشهدت الزيارة لقاءات ثنائية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف آفاق التعاون بين الجانبين، كما تم تنظيم ورشة عمل سلطت الضوء على التجربة السعودية في سلامة المنتجات، وأهمية تفعيل التواصل مع المصنعين والمصدرين عالميًا، إلى جانب التوعية بمتطلبات اللوائح الفنية والخدمات المقدمة من الهيئة مثل: علامة الجودة السعودية وكفاءة الطاقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود تعزيز التبادل التجاري بين المملكة وسنغافورة، وتوسيع التعاون في مجالات سلامة المنتجات والتأكد من مطابقتها، مع التركيز على تبادل المعرفة ونقل الخبرات في القطاعات ذات الصلة.

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