شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يستعرض جهود المملكة لدعم الشعب الفلسطيني مع مفوض "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.
واستعرض الخريجي خلال الاستقبال جهود المملكة الدائمة في دعم الشعب الفلسطيني، كما بحث الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والوكالة.
واستُعرضت خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
واستعرض الخريجي خلال الاستقبال جهود المملكة الدائمة في دعم الشعب الفلسطيني، كما بحث الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والوكالة.
المستجدات الإقليميةكما استقبل نائب وزير الخارجية اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.
واستُعرضت خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.