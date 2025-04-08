السعودية | العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 13.998 مستفيدًا خلال شهر فبراير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 13.998 مستفيدًا خلال شهر فبراير2025م، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الباطنية 3.507 مرضى، وعيادة الطوارئ 2.695 حالة، وعيادة الأطفال 1.002 طفل، وعيادة الوبائيات 1.203 مرضى، واستفاد من الفريق الطبي المتنقل 1.107 أفراد، وراجع قسم الصحة الإنجابية 1.184 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 174 مستفيدًا، والتحصين 144 فردًا، وقسم التوليد 37 فردًا، وقسم الجراحة والتضميد 596 مصابًا، وقسم الإحالة الطبية 27 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 2.322 فردًا.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 4.630 فردًا، وصُرفت الأدوية لـ 10.305 مرضى، وراجع قسم الرعاية الصحية 7.394 حالة، واستقبل قسم نقل الدم 31 فردًا، وقسم تخطيط القلب 14 مستفيدًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط