شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب على المخدرات.. إحباط تهريب 904 كيلوجرامات من القات في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (504) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (175) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية.

فيما قبضت الدوريات في ذات قطاع على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (225) كيلوجرامًا من نبات القات. مكافحة المخدرات وفي منطقة مكة المكرمة، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مواطنين لترويجهما (2475) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا لجهة الإختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.