الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق

كما قبضت المديرية على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما (17,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقفا واُتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.
وفي حائل، قبضت مكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما تم القبض على شخص بمنطقة عسير لترويجه (30) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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