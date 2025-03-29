شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة ومتوسطة على تيماء والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه إنعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.وهطلت مساء أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على محافظة تيماء بمنطقة تبوك، شملت مراكز مديسيس، وابيط، والعسافية، وضواحيهما. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.طقس عيد الفطرأعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعات الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك 1446هـ، وذلك من الأحد إلى الأربعاء.حسب بيان الأرصاد، من المتوقع أن يميل الطقس إلى الحرارة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 إلى 38 مئوية، بينما يكون معتدل على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق شمال المملكة ما بين ( 29-25).ويتوقع أن يكون الطقس معتدلا خلال الليل على معظم المناطق، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ( 25-20) ويميل إلى البرودة على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية ما بين ( 17-11).ويتوقع هطول أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة وتساقط للبرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض. وكذلك على مرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة.