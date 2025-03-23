شكرا لمتابعة خبر عن 4 توجيهات من الشؤون الإسلامية بشأن صلاة العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميمًا لفروع الوزارة في مناطق المملكة، تضمّن جملة من التعليمات الخاصة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ.

وشملت التوجيهات أن تُقام صلاة العيد في مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع بالمنطقة، عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد، والجوامع التي لا يقصدها المصلّون لصلاة العيد في بعض المراكز والهجر، لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

كما تضمّن التعميم تكليف شركات الصيانة والتشغيل بتجهيز مصليات الأعياد تجهيزًا مناسبًا لأداء شعيرة صلاة العيد، والاستعداد لذلك من وقت مبكر، إضافة إلى توجيه أصحاب الفضيلة الخطباء بإقامة صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بـ خمس عشرة دقيقة، حسب تقويم أم القرى، في جميع مناطق المملكة.

وأكد التعميم أن تُقام صلاة العيد في الجوامع المخصصة في حال وجود حالة مطرية، حفاظًا على سلامة المصلين وتيسيرًا عليهم، ليؤدوا الصلاة في أجواء إيمانية وبطمأنينة.