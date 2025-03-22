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طقس السعودية.. هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الرياض والباحة

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واس - الرياض - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من العاصمة الرياض.
كما شهدت منطقة الباحة، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة.

أمطار الرياض والباحة

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات, بلجرشي, والعقيق, والقرى, وبني حسن, والمندق, والمخواة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها.

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هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الرياض والباحة - واس

كما تضمنت عددًا من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الرياض والباحة - واس

الأمطار في المناطق السعودية

كانت سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (21.6) ملم في مطار الدوادمي، ضمن 7 مناطق بالمملكة، شهدت هطول أمطار متفرقة.
وسجلت شقراء (14.0) ملم، وحي الريان بالدوادمي (9.65) ملم، وعرجاء بالدوادمي (8.4) ملم، والحريق بشقراء (8.0) ملم، وساجر بالدوادمي (7.9) ملم.
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