شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً. أمطار غزيرة وشهدت منطقة الباحة مساء الجمعة، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.