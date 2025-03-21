شكرا لقرائتكم خبر عن 11 بلدية.. الفرق الميدانية تواصل تكثيف سحب التجمعات المائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية بأمانة محافظة جدة اليوم الجمعة، تنفيذ أعمال سحب المياه المتجمعة في عدد من المواقع المتأثرة.

ويأتي هذ جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة أمس، مشيرة إلى استخدام الصهاريج والمضخات المخصصة. سحب التجمعات المائية في جدة كما أن هناك متابعة ميدانية ضمن نطاق 11 بلدية فرعية ومراكز الإسناد التابعة لها.



وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لموسم الأمطار، التي تهدف إلى معالجة تجمعات المياه بشكل عاجل لضمان انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. هطول الأمطار في جدة يذكر أن الأمانة كانت قد باشرت أعمالها منذ لحظة هطول الأمطار أمس، وفق خطة انتشار ميدانية تستهدف النقاط الحرجة.

وذلك في إطار جاهزيتها المسبقة التي شملت رفع كفاءة المعدات والكوادر العاملة.