شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، 4 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.



كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية.

طقس السعودية اليوم

وأشار إلى أنها تكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.



حالة الطقس في الرياض

وبين أن الحالة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، وأجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وكان أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر بشأن حالة الطقس في الرياض، حيث نبه من هطول أمطار غزيرة. وشملت إنذارات الأرصاد: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.