شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية توجه باستكمال بناء الجامع المركزي في بودوييفا الكوسوفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، باستكمال بناء الجامع المركزي في مدينة بودوييفا الكوسوفية.

وأعلن وزير الشؤون الإسلامية أن تكلفة استكمال بناء الجامع ما يقارب المليوني ريال والمتعثر بنائه منذ 8 أعوام، وذلك على نفقة المملكة.

وسيتمكن ما يقرب من 10 آلاف شخص من الصلاة في نفس الوقت في الجامع المركزي الذي يعد تحفة معمارية، كما سيكون الأكبر في البلاد عند فتحه.