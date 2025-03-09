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شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين: جهود المملكة عززت رحلتنا الإيمانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجمع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين على أن ما قدمته المملكة لهم، يجسد أصالتها، ويعزز مكانتها، بوصفها دولة حامية للإسلام والمسلمين، ولا تدّخر جهدًا لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفّر كل ما يحتاجون له من خدمات نوعية على مدار العام.
وأكدوا على تطور المملكة وازدهارها، وما تنعم به من نعم كثيرة ومتعددة، مُشيرين على أن أكبر نعمه لدى المملكة، هي نعمة الأمن والأمان والاستقرار، التي تعزز من مشاعر زوار الحرمين الشريفين، أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة.
وأشادوا بالجهود المميزة في تنفيذ البرنامج، وحفاوة الترحيب، وكرم الضيافة، عبر منظومة متكاملة من الخدمات، تقدّم خدمات استثنائية، تشرح مدى اهتمام المملكة بتعزيز القيم الإسلامية وتوطيد الروابط الأخوية بين المسلمين في أنحاء العالم .
وأكدوا على تطور المملكة وازدهارها، وما تنعم به من نعم كثيرة ومتعددة، مُشيرين على أن أكبر نعمه لدى المملكة، هي نعمة الأمن والأمان والاستقرار، التي تعزز من مشاعر زوار الحرمين الشريفين، أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة.
خدمات استثنائيةوأعرب ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على استضافتهم لأداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف.
وأشادوا بالجهود المميزة في تنفيذ البرنامج، وحفاوة الترحيب، وكرم الضيافة، عبر منظومة متكاملة من الخدمات، تقدّم خدمات استثنائية، تشرح مدى اهتمام المملكة بتعزيز القيم الإسلامية وتوطيد الروابط الأخوية بين المسلمين في أنحاء العالم .