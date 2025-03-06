انت الان تتابع "خطأ قاتل".. شاهد: لحظة قيام مقاتلة بإسقاط قنابل على قرية في كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي، الخميس، أن عدداً من المدنيين أصيبوا عندما ألقت إحدى مقاتلاته 8 قنابل عن طريق الخطأ، سقطت خارج حقل الرماية المحدد لعملية التدريب التي كانت تنفذها.

وقال سلاح الجو في بيان إن "8 قنابل متعددة الأغراض من طراز إم كي 82 أسقطت بصورة غير طبيعية من طائرة كي إف 16 تابعة لسلاح الجو، وانفجرت خارج نطاق الرماية المحدد"، مبديًا أسفه الشديد للحادث "الذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين".

ولاحقًا قالت إدارة الإطفاء في بيان إن 15 شخصًا أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، حسب "سكاي نيوز عربية".

ووقع الحادث في بوتشون، على بعد حوالي 25 كيلومتًا جنوب الحدود المحصنة بشدة مع كوريا الشمالية.

وأضاف البيان: "نأسف بشدة لإطلاق القنابل بطريقة غير مقصودة مما أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

ونشر موقع "كوريا ناو" الإخباري فيديو للحظة سقوط قنابل على تقاطع طرق بينما كانت سيارة تتحرك في المنطقة، حين وقع الانفجار.

وأكد سلاح الجو أنه شكل لجنة للتحقيق في الحادث، مشددًا على أنه "سيتخذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك التعويض عن الأضرار".

وبحسب البيان فإن المقاتلة كانت "تشارك في تدريب مشترك بالذخيرة الحية يضم كلا من سلاح الجو والجيش".

وكان وكالة أنباء "يونهاب" أفادت أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية مع الولايات المتحدة في بوتشون، الخميس.

وبحسب مديرية الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية، فإن القنابل "سقطت على ما يعتقد على قرية خلال مناورة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وأضافت أن انفجار القنابل أسفر عن "خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات، مع نزوح العديد من السكان".