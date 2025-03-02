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إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول قوافل سعودية جديدة إلى شمال غزة

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واس - غزة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت أمس الأول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة، محملّةً بالمساعدات والمستلزمات الطبية الطارئة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وعبرت الشاحنات معبر رفح البري، ثم واصلت مسارها عبر حاجز نيتساريم، الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، في محاولة لإسناد القطاع الصحي الذي يواجه استنزافًا هائلًا جراء أكثر من 15 شهرًا من الحرب المتواصلة.
وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة - واس

قوافل إغاثية سعودية

وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة تمهيدًا لتقديم المستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة - واس

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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