شكرا لقرائتكم خبر عن "ذاكرة الأرض" بتبوك.. وافدون يشيدون بمسيرة المملكة الحافلة بالإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار عدد من الوافدين من جنسيات مختلفة فعاليات قرية "ذاكرة الأرض" في منطقة تبوك، التي تنظمها وزارة الثقافة احتفاء بيوم التأسيس.

تعرفوا من خلالها على تاريخ تأسيس المملكة والتطورات التي شهدتها عبر العقود، واطّلعوا على أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها المملكة، بدءًا من الدولة السعودية الأولى، وصولًا إلى ما تشهده في العصر الحالي من تطور ونماء.

معرفة عميقة بتاريخ المملكة

وأوضح عبد المؤمن موسى من جمهورية بنين، أنه لم يكن يعرف الكثير عن تاريخ المملكة، والقرية قدمت له صورة واضحة عن مسيرة المملكة الحافلة بالإنجازات.



تطورات مدهشة

وأشاد بالتنظيم وبالمعلومات المعروضة بأسلوب مشوق، مشيرًا إلى أن زيارته للقرية أضافت له معرفة عميقة بتاريخ المملكة، وكيفية تطورها عبر الزمن.

وأعرب إبراهيم ميرزاكولوف من دولة روسيا، عن اندهاشه من حجم التغيرات والتطورات التي مرت بها المملكة منذ تأسيسها، وتحولت إلى واحدة من أكثر الدول تقدمًا في العالم.

وأوضح أن القرية قدمت تجربة ثقافية ثرية جعلته يشعر كأنه يعيش تلك اللحظات التاريخية المهمة من عمر الدولة السعودية في مراحلها كافة.



مجسمات تحاكي الماضي

وأعرب ثاقب حسين من دولة الهند، عن إعجابه بالتقنيات الحديثة المستخدمة في المعرض التي أسهمت في إبراز الكثير من الثقافة السعودية.وأشار إلى أن دراسته الجامعية في المملكة جعلته أكثر ارتباطًا بهذا البلد بكل ما فيه من تفاصيل.

ونوه تنوير صيام من دولة بنجلاديش بطريقة عرض الأحداث التاريخية في قرية "ذاكرة الأرض"، مشيرًا إلى أن الفعالية لم تقتصر على تقديم المعلومات فقط، بل جعلت الزوار يعيشون التجربة من خلال العروض التفاعلية والمجسمات التي تحاكي الماضي، حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من ازدهار وتقدم.