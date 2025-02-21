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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات التأسيس.. 23 فعالية وأكثر من 3500 علم تزين شوارع تبوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام تحت شعار "يوم بدينا"، من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات والفعاليات, اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة.
وأوضحت الأمانة أن احتفالات يوم التأسيس بالمنطقة ستشمل تنفيذ أكثر من 23 فعالية ومبادرة تتناسب مع ذكرى يوم التأسيس، وتتمثّل في أنشطة ثقافية وعروض مسرحية، وفلكلوريات شعبية، وحرف يدوية، إضافة إلى أركان خاصة بالأزياء والمنسوجات السعودية, التي تُقام على مدى ثلاثة أيام بدءًا من الغد.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم وضع خطة لأعمال الصيانة والنظافة، من خلال نشر عمال النظافة والآليات، في المواقع التي ستشهد إقبالاً من الزوار على الفعاليات والأماكن العامة، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمنطقة، وتقديم الدعم اللوجستي لموقع احتفالات وزارة الثقافة.
وأوضحت الأمانة أن احتفالات يوم التأسيس بالمنطقة ستشمل تنفيذ أكثر من 23 فعالية ومبادرة تتناسب مع ذكرى يوم التأسيس، وتتمثّل في أنشطة ثقافية وعروض مسرحية، وفلكلوريات شعبية، وحرف يدوية، إضافة إلى أركان خاصة بالأزياء والمنسوجات السعودية, التي تُقام على مدى ثلاثة أيام بدءًا من الغد.
تهيئة عامةوأضافت الأمانة أن الاستعدادات شملت تهيئة الحدائق العامة والمنتزهات والميادين العامة ونشر 3500 علم، وتركيب إضاءات الزينة على أعمدة الطرق بطول 15 ألف متر، ووضع 115 لوحة جمالية ومجسمات تعبيرية عن يوم التأسيس على امتدادات الطرق الرئيسة والساحات المختلفة، وكذلك تخصيص 14 شاشة إعلانية إلكترونية تحمل شعار وعبارات التهنئة بيوم التأسيس.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم وضع خطة لأعمال الصيانة والنظافة، من خلال نشر عمال النظافة والآليات، في المواقع التي ستشهد إقبالاً من الزوار على الفعاليات والأماكن العامة، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمنطقة، وتقديم الدعم اللوجستي لموقع احتفالات وزارة الثقافة.