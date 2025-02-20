شكرا لقرائتكم خبر عن “مكة الخضراء”.. مبادرة لتشجير مدينة الملك عبدالله الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ممثلًا بقسمي القطاع غير الربحي والتطوع والبيئة، المرحلة الثانية من مبادرة تشجير مدينة الملك عبدالله الطبية والمرافق التابعة لها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتشجير المستشفيات، في إطار “مبادرة السعودية الخضراء”، التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وشهدت المرحلة الثانية من المبادرة زراعة 750 شتلة متنوعة، بمشاركة إدارة المدينة الطبية وعدد من المتطوعين، في تجسيدٍ واضح للتعاون المجتمعي من أجل بيئة أكثر استدامة.



جودة الحياة



يسهم التشجير في تحسين جودة الهواء من خلال تنقية الملوثات، كما يساعد في تلطيف المناخ عبر توفير الظل وتقليل درجات الحرارة المرتفعة، فضلًا عن دوره في زيادة المساحات الخضراء، مما يعزز الصحة النفسية ويوفر متنفسًا طبيعيًا للسكان والزوار.

كما يدعم التشجير التنوع البيولوجي من خلال توفير موائل طبيعية للكائنات الحية، إضافة إلى دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة آثار التغير المناخي.

مستهدفات الرؤية



تعد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والمجتمع المدني، حيث تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوسيع الرقعة الخضراء، وتعزيز الوعي البيئي، وتحسين جودة الحياة.

ويؤكد استكمال هذه المرحلة من التشجير على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات البيئية، التي تترجم التوجهات الوطنية إلى واقع ملموس، يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.