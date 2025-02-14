انت الان تتابع لحظة مرعبة... بالفيديو حوت يبتلع شابًا قبل أن يلفظه حيًا في تشيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2025, 11:37 صباحاً

أظهر مقطع فيديو مروع حوتًا أحدب يبتلع شابًا بالكامل، قبل أن يلفظه بعد ثوان، ووقع الحادث حين كان الشاب يقود قارب كاياك قبالة سواحل تشيلي. وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية، كان أدريان سيمانكاس، 24 عامًا، يمارس رياضة الكاياك مع والده، ديل سيمانكاس، عندما ظهر الحوت على السطح، مما أدى إلى حبس الشاب ومركبته المائية في فمه. وتظهر لقطات الفيديو التي صورها والده اللحظة التي نجا فيها الشاب من الموت بأعجوبة. وقعت الحادثة النادرة في باهيا إل أغويلا يوم السبت 5 فبراير بالقرب من منارة سان إيسيدرو في مضيق ماجلان، بونتا أريناس. قال "أدريان" لاحقًا: "اعتقدت أنني ميت، اعتقدت أنه أكلني، أنه ابتلعني".

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة مرعبة... بالفيديو حوت يبتلع شابًا قبل أن يلفظه حيًا في تشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.