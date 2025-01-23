السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية إسبانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية،اليوم ، معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، والقائم بأعمال السفارة في بيرن داود المسهر.

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