شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقى على إجازة الشتاء 34 يومًا والربيع 59 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على إجازة الشتاء والربيع.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على العقارب 20 يومًا، وعلى نهاية الفصل الثاني 30 يومًا، ويوم التأسيس 33 يومًا، وإجازة الشتاء 34 يومًا، ورمضان 38 يومًا، والحميمين 59 يومًا، بينما إجازة عيد الفطر 59 يومًا.”

‏وأضاف؛” بقي على الربيع 59 يومًا، وعلى الذراعين 85 يومًا، وعلى إجازة عيد الأضحى 129 يومًا، والحج 135 يومًا، وفصل الصيف 151 يومًا، و إجازة الصيف 156 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 156 يومًا.”