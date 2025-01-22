شكرا لمتابعة خبر عن خبير: البشت الذي ارتداه ولي العهد بالعلا زاد الطلب عليه بالعالم العربي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أحمد الصالح، خبير في الزي السعودي، إن البشت الذي ارتداه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالعلا زاد الطلب عليه بعد ظهوره، ليس فقط في المملكة بل في دول الخليج والعالم العربي، مما يعكس حرصه على إبراز التراث والهوية السعودية.

وأضاف :”البشت الذي ارتداه سمو ولي العهد بالعلا أثناء استقبال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يعكس الاهتمام بالتراث السعودي، ويزيد من طلب السوق على الأزياء التقليدية عند ارتدائه لأي زي”، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة SBC.

ولفت إلى أن البشت الذي ارتداه سمو ولي العهد مصنوع من وبر اللّاما، ويتم الحصول على هذا النوع من الوبر من أمريكا الجنوبية.

وأكد أن البشت الأسود أظهر ثقافتنا وتراثنا أثناء الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء اليوناني.

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